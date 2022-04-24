Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Пасхой

Глава 47-го региона выразил теплые слова поздравления ленинградцам в честь православного праздника.

Обращение к жителям региона Александр Дрозденко опубликовал у себя в Telegram, сопроводив доброе поздравление кадром, где он зажигает пасхальную свечу.

Сердечно поздравляю всех верующих со светлым праздником Христова Воскресения — Пасхой! В этот светлый и чистый праздник желаю в Ваш дом добра и благополучия. Пусть на душе всегда будет спокойно, а рядом — родные люди, надёжные и верные друзья. Желаю, чтобы Пасха принесла теплоту и радость в сердце. Пусть Господь дарует Вам свою любовь и крепкую веру в душе. Христос Воскресе!, — поздравил губернатор Ленобласти.