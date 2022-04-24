Ученые нашли в листовых овощах возбудители опасных вирусов

Органические овощи могут содержать в себе бактерии Pseudomonas, Salmonella, и Helicobacter. Они представляют серьезную опасность для здоровья человека.

Такие данные публикует Газета.ру, ссылаясь на результаты работ ученых из Политехнического университета Валенсии.

Биологи решили провести исследование на фоне роста потребления листовых овощей. В основном, человек поглощает такие растения в сыром виде, забывая, что выращивают их с использованием пестицидов и гербицидов.

Загрязнение может возникать в результате обработки почвы такими органическими удобрениями, как навоз и осадками сточных вод из ирригационных систем. Листовые овощи особенно восприимчивы к фекальным загрязнениям благодаря близости к земле и высокой вероятности их употребления без готовки, — пишут специалисты.

Итогом такого культивирования становится наличие в листовых овощах простейших одноклеточных микроорганизмов. Среди них — свободноживущие амебы, котоыре питаются бактериями и служат для них «хозяйскими организмами».

В исследовании 17 образцов шпината и салата были найдены бактерии Flavobacterium (10%), Pseudomonas (10%), которые часто безвредны. Однако в трети из них обнаружены 52 бактерии, вызывающие заболевания Legionella, Salmonella, и Arcobacter.

Та самая амеба Acanthamoeba castellanii встречалась в 63% образцов. Ее попадание в организм человек может вызвать слепоту и энцефалит.