Ученые нашли в листовых овощах возбудители опасных вирусов

Органические овощи могут содержать в себе бактерии Pseudomonas, Salmonella, и Helicobacter. Они представляют серьезную опасность для здоровья человека.
Такие данные публикует Газета.ру, ссылаясь на результаты работ ученых из Политехнического университета Валенсии.
Биологи решили провести исследование на фоне роста потребления листовых овощей. В основном, человек поглощает такие растения в сыром виде, забывая, что выращивают их с использованием пестицидов и гербицидов.
Итогом такого культивирования становится наличие в листовых овощах простейших одноклеточных микроорганизмов. Среди них — свободноживущие амебы, котоыре питаются бактериями и служат для них «хозяйскими организмами».
В исследовании 17 образцов шпината и салата были найдены бактерии Flavobacterium (10%), Pseudomonas (10%), которые часто безвредны. Однако в трети из них обнаружены 52 бактерии, вызывающие заболевания Legionella, Salmonella, и Arcobacter.
Та самая амеба Acanthamoeba castellanii встречалась в 63% образцов. Ее попадание в организм человек может вызвать слепоту и энцефалит.