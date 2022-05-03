Какие хорошие малоизвестные фильмы о войне хранит кинематограф?

Близится 9 мая, поэтому у многих появляется желание посмотреть фильмы на военную тематику. Для тех, кто уже наизусть выучил «А зори здесь тихие…» и другие популярные киноленты, редакция ivbg.ru предлагает к просмотру малоизвестные фильмы.

«Мост» 1959 года

Сюжет киноленты режиссера Бернхарда Викки «Мост» был снят по мотивам автобиографического романа антифашиста Грегора Дофмейстера. Главными действующими лицами являются семеро друзей-школьников, которых в последние дни войны назначают на охрану моста Бад-Тельца в небольшой немецком городе. Первая часть фильма знакомит зрителя с ребятами, раскрывая их характер и тайные мечты. Решение задействовать школьников пришко к нацистам в результате систематических поражений. Чтобы не подвергать их опасности, власти решили поставить их на охрану моста, не имеющего стратегического значения, но просчитались. Вторая часть кинокартины наполнена событиями, где подростки на грани жизни и смерти пытаются отстоять родной город на пути американской армии.

«Отец солдата» 1965 года

Фильм демонстрирует любовь родителя к ребенку. Грузин Георгий едет в госпиталь, чтобы повидаться с сыном, который получил травмы в ходе сражений. Но пока отец пытается добраться до отпрыска, тот снова уходит на фронт. Дальнейшие кадры показывают путь мужчины до Берлина и Победы над Третьим рейхом.

«Восточный коридор» 1966 года

Кинопритча режиссера Валентина Виноградова с сюрреалистической направленностью рассказывает о белорусском подполье, гетто и Холокосте в военные годы. Нацисты, пытаясь расколоть единство арестованных, назвали одного из подпольщиков предателям. В процессе прихода к мысли, что обвинения были ложные, заключенные пройдут сложный путь совместного проживания и взаимодействия.

«Сыны отечества» 1968 года

Военная драма режиссера Латифа Файзиева начинается с узбекского города, где открылась художественная выставка об ужасном существовании в концлагере Шпильхаузен. Во время посещения мероприятия Елена Салимова среди картин пленников узнает своего пропавшего мужа. Организатор выставки сообщает женщине, что это совсем другой человек. Елена в попытке разобраться начинает искать очевидцев. Но у каждого из найденных свидетелей свое виденье прошедших событий, которые противоречат друг другу.

«Ремагенский мост» 1969 года

«Ремагенский мост» — боевик-драма от Джона Гиллермина, где в основе сюжета лежит взятие железнодорожного моста Людендорфа через реку Рейн в Ремагене. В фильме показаны ожесточенные бои между американцами и немцами за стратегически важный объект фашистской армии для отступления. Помимо боевых действий в картине раскрываются разные типажи героев, выраженные в нарушении приказов, цинизме и мародерстве.

«Охрана замка» 1969 года

Кинолента, которую Сидни Поллак снял по роману Уильяма Истлэйка, представляет собой сюрреалистическую сказку. В конце Второй мировой войны семь американских солдат оказались в бельгийском замке, где содержатся множество шедевров искусства. Главной их задачей становится неприкосновенность сооружения X века. В результате кино про осаду замка превращается в противостояние между созиданием и разрушением.

«Бесславные ублюдки» 1978 года

Действия приключенческого военного боевика разворачиваться во Франции в 1944 году. В результате воздушного нападения на группу военных преступников, которых перевозили в лагерь, выжили пять заключенных — дезертиры, воры и убийцы. После чудесного спасения они решили направиться в сторону Швейцарии, чтобы скрыть от суда и военных действий. По дороге разношерстная компания по ошибке приняла американскую группу разведчиков за фашистов и ликвидировала ее. Миссию убитых им пришлось взять на себя.

«Воскресный день в аду» 1987 году

Советский фильм показывает историю о двух сбежавших из концлагеря узниках — литовце и русском — летом 1944 года. Пытаясь спасись, главные герои оказываются на приморском пляже, где отдыхают нацисты. Им предстоит провести целый день на опасной территории. Ситуацию подогревает то, что литовец хорошо говорит на немецком языке, а русский во избежания разоблачения притворяется немым.