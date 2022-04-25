В Гатчинском районе без вести пропал 41-летний мужчина

О его местонахождении нет никакой информации с 22 апреля – мужчина ушел в лес и не вернулся.

Ростом пропавший 174 см, плотного телосложения, глаза серые, волосы русые. С собой уу него был рюкзак цвета хаки. Если вы видели его или что-то знаете, свяжитесь с представителем «Лиза Алерт»: 8(911)77-878138, Евгения (Кафа).

Ранее поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца. Всего в марте поступило 227 сообщений о пропавших, из них каждое третье требовало срочного реагирования.