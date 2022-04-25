Более 140 млн рублей взыскали с алиментщиков в Ленобласти в 2022 году

Судебные приставы Ленобласти с начала 2022 года взыскали с должников по алиментам 140,4 млн рублей — это на 82 млн больше, чем в 2021 году.

Как сообщили в УФССП России по Ленобласти, за четыре месяця 2023 года было возбуждено 1 656 исполнительных производств в отношении родителей, уклоняющиеся от уплаты алиментов. Показатель в 2022 году превысил предыдущий на 368 производств.

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В отношении неплательщиков возбуждено 220 дел об административных правонарушениях. Еще 120 горе-родителей, повторно отказавшиеся платить алименты, стали фигурантами уголовных дел.