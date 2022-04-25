Движение на 10 трассах Ленобласти 26 апреля будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 8 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

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Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

-км 38-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покраска БК;

— ТрР км 23 (Разметелево) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочин;

-ТрР км 41 (съезд на Кировск) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочин;

— км 107,136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочин.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

— км 0-1 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка и мойка, тротуаров от пыли и грязи;

— км 0-1 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка краевой от пыли и грязи.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— подъезд к г. Выборгу № 1, №2 км 1-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— ТрР км 135, км 141, км 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 159-160 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;

— подъезд к г. Выборг №1 км 0-5+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение горизонтальной дорожной разметки.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня;

— км 0-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;

— км 39-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СБО.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение горизонтальной дорожной разметки дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 3-10 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи вручную;

— км 3-10 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 19-27 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 51-37 ограничение скорости в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 0+720-146+400 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, демаркировка и нанесение дорожной разметки;

— км 44-76 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

— км 48-53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, мойка осевой от пыли и грязи.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 48-54 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, мойка осевой от пыли и грязи.