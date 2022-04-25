Амбулатория в поселке Плодовое получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию врачебной амбулатории в поселке Плодовое Приозерского района Ленобласти.

Сейчас медицинское учреждение готовят к открытию — ведется регистрация и передача объекта пользователю, а также оформление лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Амбулатория рассчитана на 65 посещений в смену. В здание разместились кабинеты терапевта, педиатра, стоматолога и гинеколога, а также дневной стационар на четыре койки. В отдельном блоке для работников предусмотрены две двухкомнатные квартиры с отделкой.

Общий стоимость строительства — 131,4 млн рублей.

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