В Волхове после реновации за 56,8 млн рублей открылась детская поликлиника

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

Теперь детей и их родителей принимают в обновленном учреждении ― с современными интерьерами и дооснащенными кабинетами.

Волхов поликлиника
Фото: lenobl.ru
«Здание давно требовало обновления – и это стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение». На капитальный ремонт детской поликлиники в Волхове было направлено почти 57 млн рублей. Сегодня она превратилась в место, куда дети с удовольствием возвращаются», ― прокомментировал председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

Ремонт здания под нужды поликлиники шел в два этапа. Общая стоимость работ первого этапа ремонта составила 21 млн рублей, второго – 35,8 млн рублей.

Вам будет интересно
В Волхове после реновации за 56,8 млн рублей открылась детская поликлиника Сергей Вылегжанин, нацпроект "Здравоохранение", Здравоохранение в Ленобласти, Волхов
Стоматологическая установка за 750 тысяч рублей установлена в Киришской поликлинике
В Киришской детской поликлинике установлено новое стоматологическое оборудование, закупленное по программе модернизации первичного звена. В обновленном стоматологическом кабинете ведется прием уже...
24.03.2022 237

Как уже ранее писал ivbg.ru, во Всеволожскую поликлинику поступил компьютерный томограф за 29 млн рублей. Аналогичный томограф в феврале был поставлен в поликлинику Кингисеппа, для чего даже пришлось демонтировать окно и расширить проем, а в ближайшее время КТ будет смонтирован в Лодейнопольской больнице. А в Тосно в поликлинике и в женской консультации новые УЗИ-аппараты пришли на смену старым, также в поликлинике Никольского установлен новый УЗИ-аппарат за 5,2 млн рублей, в Тихвинскую межрайонную больницу поступил новый передвижной УЗИ-аппарат, в Киришскую больницу поступило новое оборудование для физиотерапии.

Автор