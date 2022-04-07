В Волхове после реновации за 56,8 млн рублей открылась детская поликлиника

Теперь детей и их родителей принимают в обновленном учреждении ― с современными интерьерами и дооснащенными кабинетами.

«Здание давно требовало обновления – и это стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение». На капитальный ремонт детской поликлиники в Волхове было направлено почти 57 млн рублей. Сегодня она превратилась в место, куда дети с удовольствием возвращаются», ― прокомментировал председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

Ремонт здания под нужды поликлиники шел в два этапа. Общая стоимость работ первого этапа ремонта составила 21 млн рублей, второго – 35,8 млн рублей.

Вам будет интересно Стоматологическая установка за 750 тысяч рублей установлена в Киришской поликлинике В Киришской детской поликлинике установлено новое стоматологическое оборудование, закупленное по программе модернизации первичного звена. В обновленном стоматологическом кабинете ведется прием уже... 24.03.2022 237

Как уже ранее писал ivbg.ru, во Всеволожскую поликлинику поступил компьютерный томограф за 29 млн рублей. Аналогичный томограф в феврале был поставлен в поликлинику Кингисеппа, для чего даже пришлось демонтировать окно и расширить проем, а в ближайшее время КТ будет смонтирован в Лодейнопольской больнице. А в Тосно в поликлинике и в женской консультации новые УЗИ-аппараты пришли на смену старым, также в поликлинике Никольского установлен новый УЗИ-аппарат за 5,2 млн рублей, в Тихвинскую межрайонную больницу поступил новый передвижной УЗИ-аппарат, в Киришскую больницу поступило новое оборудование для физиотерапии.