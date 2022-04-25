В Волховском районе нашли украденную прошлой осенью бронзовую скульптуру «Атакующий сокол»

Еще в начале октября 202 года неизвестные сорвали с каменного постамента и украли бронзовую фигуру «Атакующий сокол» в селе Старая Ладога Волховского района Ленобласти.

Сегодня, 25 апреля, глава районной администрации Алексей Брицун сообщил в своем telegram-канале, что скульптуру нашли. По предварительным данным, злоумышленник украл сокола ради получения прибыли за ценный металл. Но в пункте приема металла фигуру не приняли, тогда он просто утопить ее в Новой Ладоге.

Скульптуру в скором времени отремонтируют и вернут на прежнее место. Пока правоохранители проводят все необходимые действия, устанавливают личность злоумышленника. Уголовное дело будет вновь возбуждено.