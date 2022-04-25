На Колтушском шоссе завершился гарантийный ремонт

Подрядчики за свой счет устранили повреждения дорожного покрытия на участке от Всеволожска до Разметелево в рамках гарантийных обязательств.

Во время весеннего обследования трассы специалисты «Ленавтодора» обнаружили в нескольких местах небольшие дефекты верхнего слоя полотна. Наличие брака подтвердили и лабораторные пробы.

«Ленавтодор» уведомил подрядчика о необходимости заменить поврежденный асфальт в рамках гарантийных обязательств, которые составляют пять лет с момента завершения ремонта. Работы были завершены в конце прошлой недели.

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Напомним, сообщит о дорожных дефектах можно официальных группах в ВК и Telegram либо по телефону «горячей» линии»: 8(812)251-42-84.