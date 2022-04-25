Видео: иномарка вылетела с Таллинского шоссе под Петербургом

Автор: Анастасия Щербакова
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Кроссовер превратился в груду металла после столкновения с дорожным отбойником и шумоизоляционным щитом на Таллинском шоссе.

Видео с места жуткого ДТП публикует очевидец в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 25 апреля.

Обстоятельства происшествия выясняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

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