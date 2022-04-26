Океанический климат прогнозирую в Петербурге

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Он придет на замену влажно-континентального.

По словам начальника отдела градоэкологического обоснования развития территорий города Артёма Павловского, влажно-континентальный климат Петербурга может измениться на океанический, уже к середине века.

Отмечается, что изменение климата повлияет на уровень воды в Северной столице, который безусловно вырастет.

При неблагоприятном исходе событий в зоне затопления могут оказаться 3783 объекта культурного наследия города, заключил климатолог.

Вам будет интересно
Кошачьи лемуры вышли в открытый вольер Ленинградского зоопарка
Красавцы отдыхают под теплыми лучами весеннего солнца. Пушистым постояльцам разрешили выходить на прогулки в открытые уличные вольеры. Теперь лемуры греются на солнце...
17.04.2022 281
Автор