Он придет на замену влажно-континентального.
По словам начальника отдела градоэкологического обоснования развития территорий города Артёма Павловского, влажно-континентальный климат Петербурга может измениться на океанический, уже к середине века.
Отмечается, что изменение климата повлияет на уровень воды в Северной столице, который безусловно вырастет.
При неблагоприятном исходе событий в зоне затопления могут оказаться 3783 объекта культурного наследия города, заключил климатолог.
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