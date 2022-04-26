Он придет на замену влажно-континентального.

По словам начальника отдела градоэкологического обоснования развития территорий города Артёма Павловского, влажно-континентальный климат Петербурга может измениться на океанический, уже к середине века.

Отмечается, что изменение климата повлияет на уровень воды в Северной столице, который безусловно вырастет.

При неблагоприятном исходе событий в зоне затопления могут оказаться 3783 объекта культурного наследия города, заключил климатолог.