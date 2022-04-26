Как оплачивается работа в майские праздники?

Как рассказала РИА «Новости» юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, россияне, работающие по пятидневке, будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а затем с 7 мая по 10 мая. Те, кто работает шестидневную рабочую неделю, отдохнут с 1 мая по 2 мая и с 8 мая по 10 мая. Работающие по сменному графику отдохнут в рабочие дни как все, но выходные дни у них устанавливаются в соответствии с графиком.

«Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха. Полный день отдыха, даже если человек работал пять часов», — сказала Татьяна Нечаева

Эксперт подчеркнула, что привлечь сотрудника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни можно с письменного согласия, если требуется выполнить заранее непредвиденную работу, от которой зависит нормальная работа организации или ее подразделений.

Привлечение без согласия возможно в самом крайнем случае, когда произошла катастрофа, авария, несчастные случаи. Их перечень содержится в Трудовом кодексе, уточнила Нечаева. Она также добавила, что отдельные работы, которые требуют постоянного присутствия на рабочем месте, связаны с отдельными правилами.

Особенности привлечения в выходные и нерабочие дни также могут быть установлены и коллективным договором. В ряде случаев при наличии профсоюза привлечение работников в нерабочие дни нужно будет согласовать и с ним. Запрещено привлекать к работе в выходные дни и праздничные беременных и лиц до 18 лет.

«Таким образом, если человек трудится по стандартному пятидневному графику, но вынужден выйти на работу в период с 30 апреля по 3 мая и/или с 7 по 10 мая, то он должен либо получить за фактически отработанные часы оплату как минимум в двойном размере, либо получить отгулы», — подытожила Татьяна Нечаева