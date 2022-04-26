В Турции европейские туроператоры потребовали от отельеров отменить бронирования российских туристов.

В Турции представители туроператоров из Европы потребовали от отельеров не размещать своих клиентов в отелях вместе с россиянами. В частности, такой ультиматум поставил представитель крупнейшего европейского агентства TUI Tantur, сообщает «Турпром».

От отельеров потребовали отменить бронирования россиян. Агентство работает с туристами из стран Балтии. В гостиницы были направлены бумаги с требованием не размещать российских туристов там, где отдыхают прибалты.

Текст письма опубликовала газета Turizmgazetesi. В нём сказано, что требования сохранятся до 31 мая, но вероятно их будут продлевать каждый месяц. В Турции данный ультиматум нахвали «расистским туристическим безумием». Отельеры также жалуются на давление со стороны индивидуальных путешественников из Европы, требующих от них отказать в обслуживании россиянам.