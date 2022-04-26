В S&P заявили о восстановлении экономики России за 10 лет

Как подсчитали эксперты, в 2022 году ВВП России сократится на 11,1%. К положительной динамике получится прийти только в 2024 году.

России необходимо минимум десять лет для восстановления экономики до уровня 2021 года, с учетом условий западных санкций. Как передает РБК, такого мнения придерживаются аналитики S&P Global Market Intelligence. Свой прогноз они представили и по Украине, которой для восстановления понадобится в два раза меньше времени.

В перспективе падение ВВП РФ в текущем году достигнет 11,1%. К 2023 году, будет возможность замедлить уменьшение ВВП до 1,9%. Что касается положительной динамики, то роста, как считают аналитики S&P Global Market Intelligence, можно ожидать только в 2024 году — на 1,6%. И уже к 2026 году ВВП России вырастет на 1,9%.