На КАД возле Кудрово на месяц перекроют две полосы

На внешнем кольце КАД в районе Ленинградской улицы в Кудрово Всеволожского района Ленобласти на месяц перекроют две полосы движения.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке между транспортными развязками с Мурманским и Колтушским шоссе будут восстанавливать покрытие металлических и железобетонных конструкций путепровода, проходящего над основным ходом КАД.

В связи с этим с 3 по 14 мая для движения перекроют третью и четвертую полосы, а с 15 по 26 мая — первую и вторую полосы. По другим двум полосам ограничат скорость до 50 км/ч.

Работы будут вестись круглосуточно.