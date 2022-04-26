На КАД возле Кудрово на месяц перекроют две полосы

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

На внешнем кольце КАД в районе Ленинградской улицы в Кудрово Всеволожского района Ленобласти на месяц перекроют две полосы движения.

__medium_л_1_.png
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке между транспортными развязками с Мурманским и Колтушским шоссе будут восстанавливать покрытие металлических и железобетонных конструкций путепровода, проходящего над основным ходом КАД.

В связи с этим с 3 по 14 мая для движения перекроют третью и четвертую полосы, а с 15 по 26 мая — первую и вторую полосы. По другим двум полосам ограничат скорость до 50 км/ч.

Работы будут вестись круглосуточно.

Вам будет интересно
Репетиции парада ко Дню Победы перекроют движение в центре Петербурга
В центре Петербурга временно вводят ограничения движения транспорта для проведения репетиций и торжественного парада в честь Дня Победы. Так, 28 апреля...
25.04.2022 143
Автор