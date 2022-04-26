«Величайший голод в истории» может начаться в мире в 2023 году

По мнению представителя фермерского хозяйства Германии Маттиаса Бернингера, из-за отсутствия удобрений из России и Беларуси фермеры по всему миру не смогут выращивать семена в запланированных объемах, поэтому может начаться «величайший голод в истории».

Эксперты рынка отмечают, что удобрения из России и Беларуси стали практически недоступны для бедных стран. А альтернативы им практически нет. Например, азотные удобрения не могут быть альтернативой из-за очень высокой стоимости.

Они также указали на то, что проблемы с выращиванием семян могут начаться через несколько месяцев. Если сбой с поставками все же произойдет, то уже в 2023 году мир получит более низкий урожай.