Правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран. Об этом сообщает местная газета Khaosod.

Новые параметры въезда в страну рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда. Для каждой страны отдельно определят наиболее подходящий тип визы, учитывая аспекты безопасности и экономики.

Изменения коснутся и туристов из России. По мнению министра иностранных дел Таиланда Сихасака Пхуангкеткеоу, срока в 30 дней достаточно для большинства путешественников, так как он соответствует целям поездки. Также власти планируют усилить контроль за целями пребывания иностранцев в стране.