Таиланд сокращает срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней

Правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран. Об этом сообщает местная газета Khaosod.

Новые параметры въезда в страну рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда. Для каждой страны отдельно определят наиболее подходящий тип визы, учитывая аспекты безопасности и экономики.

Изменения коснутся и туристов из России. По мнению министра иностранных дел Таиланда Сихасака Пхуангкеткеоу, срока в 30 дней достаточно для большинства путешественников, так как он соответствует целям поездки. Также власти планируют усилить контроль за целями пребывания иностранцев в стране.

Куда можно улететь из России прямыми рейсами этим летом
Этим летом российские туристы смогут отправиться в 32 страны прямыми рейсами, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Это на четверть меньше,...
безвиз Тайланд Россия туризм
Новости Происшествия

В Гатчинском округе пенсионер погиб под колесами грузового поезда

По данному факту полиция проводит проверку.

В Ленинградской области полиция выясняет обстоятельства наезда грузового поезда на пенсионера. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла 18 мая на 85-м километре станции Новинка в Гатчинском округе. Предварительно, 68-летний местный житель пытался пересечь железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист состава подал звуковые сигналы и предпринял экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Сотрудники транспортной полиции проводят доследственную проверку по факту случившегося.

Водитель без прав насмерть разбился в Бокситогорском районе
Мужчина потерял управление и вылетел на обочину, где врезался в дерево. В Бокситогорском районе Ленинградской области 30-летний мужчина, ранее лишенны...
Гатчинский округ попал под поезд

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки
