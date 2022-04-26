Матрос в федеральном розыске пойман в Усть-Луге

По информации ivbg.ru, в порту Усть-Луга пойман 35-летний матрос из Карелии. На родине его обвинили в вымогательстве, но он скрылся от следствия. Его объявили в федеральный розыск.
Установлено, что в Ленинградскую область матрос прибыл на грузовом судне вместе с экипажем. Информацию о нем передали инициатору розыска.
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20.04.2022 1180