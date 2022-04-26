Матрос в федеральном розыске пойман в Усть-Луге

По информации ivbg.ru, в порту Усть-Луга пойман 35-летний матрос из Карелии. На родине его обвинили в вымогательстве, но он скрылся от следствия. Его объявили в федеральный розыск.

Установлено, что в Ленинградскую область матрос прибыл на грузовом судне вместе с экипажем. Информацию о нем передали инициатору розыска.