Матрос в федеральном розыске пойман в Усть-Луге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, в порту Усть-Луга пойман 35-летний матрос из Карелии. На родине его обвинили в вымогательстве, но он скрылся от следствия. Его объявили в федеральный розыск.

Установлено, что в Ленинградскую область матрос прибыл на грузовом судне вместе с экипажем. Информацию о нем передали инициатору розыска.

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20.04.2022 1180
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