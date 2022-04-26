Мишустин поручил правительству создание единого Соцфонда

Российские власти создадут единый фонд, куда войдут системы пенсионного и социального страхования.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, объединение функций Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) должно сделать процесс получения соцвыплат более быстрым и удобным.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин дал поручение Минтруду до 5 мая представить правительству график разработки и принятия необходимых нормативных актов с целью реализации федерального закона о разработке единого фонда.

Кроме того, власти параллельно начнут прорабатывать вопрос, касающийся введения единого тарифа по страховым взносам. Предположительно, они будут перечисляться в фонд единым платежом.