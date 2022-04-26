Ленинградское правительство поддержит социальные инициативы Женсовета

Ленинградское отделение «Союза женщин России» принимает активное участие в социальных проектах.

Стоит отметить, что женсоветы работают в каждом районе области, оказывая «близкую» помощь и поддержку женщинам и семьям, например, оказывают помощь в направлении на лечебную реабилитацию детей и мам.

Вместе с региональным комитетом по социальной защите населения «Союза женщин России» создает клубы поддержки, направленные на социальную адаптацию женщин с детьми, подвергшихся насилию в семье. Также клубы не только оказывают помощь женщинам, но и занимаются общественной работой.

«Наше региональное отделение продолжает сбор в поддержку российских военнослужащих, и мы планируем регулярно отправлять помощь жителям Донбасса. В сборе участвуют все женсоветы Ленинградской области. Также у нас есть идея помочь госпиталям на территории региона», – добавила Татьяна Толстова, председатель Ленинградского отделения «Союза женщин России».

Напомним, что главная цель Союза — содействие повышению статуса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, защита их интересов. Как уже ранее писал ivbg.ru, 80% от общего количества муниципальных служащих в Ленобласти — представительницы слабого пола, а также 43% депутатов муниципальных образований, 32% глав МО, 42% сельских старост и 40% руководителей ТОСов.