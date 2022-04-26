Депутаты Ленобласти встали на защиту уникальной природы Соснового Бора

Они поддержали инициативу сосновоборских коллег, которая касается дополнительных мер охраны местного ландшафта.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, депутаты на состоявшемся сегодня, 26 апреля, заседании поддержали инициативу совета депутатов Сосновоборского городского округа, которая была вызвана заботой о местной природе.

На подступах к прибрежной зоне практически вдоль всего берега Финского залива возвышаются покрытые соснами высокие древние дюны, как считается, имеющие еще доледниковое происхождение. Весной и летом эти места подвергаются экспансии со стороны жителей Санкт-Петербурга и области. Несмотря на то, что территория носит статус парка, здесь разбивают палатки, портят деревья, оставляют после себя мусор, жгут костры, что категорически запрещено правилами пожарной безопасности.

Принятие изменений в областной закон «Об административных правонарушениях» позволит упорядочить размещение палаток, шатров и тентов на территориях городских садов и парков, обеспечив их установку в специально отведенных и оборудованных для этого местах.

Сосновоборцы данным законопроектом предлагают дополнить областной закон от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях» новой статьей 4.8-1, предусмотрев административную ответственность за установку на территориях муниципальных садов и парков палаток, шатров и тентов вне специально отведенных и оборудованных мест. Предусмотрены следующие размеры штрафов: на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных данной статьей, предлагается наделить должностных лиц органов местного самоуправления.

Депутаты приняли законопроект во втором и третьем чтении.