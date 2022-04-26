Василеостровский районный суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление Игоря Ромашова к Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited о защите прав потребителей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
По словам истца, в сентябре прошлого года он приобрел обновление игры FIFA в цифровом магазине PlayStation Store. В процессе игры мужчина купил виртуальную валюту FIFA points с целью развития игрового аккаунта и улучшения своей команды.
10 марта 2022 года создатели игры объявили о приостановки своей работы на территории РФ. В связи с этим Ромашов испытал нравственные страдания, ведь компания смешала киберспорт и политику. Он увидел в действиях ответчика дискриминацию по территориальному признаку, направленную на ущемление его прав и интересов в игровой индустрии, нарушение равенства возможностей среди игроков.
Петербуржец требует взыскать с компании 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации и 783 825 рублей убытков.