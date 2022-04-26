Школы и детские сады Петербурга могут проверить после трагедии под Ульяновском

Как ранее ivbg.ru сообщал, днем 26 апреля мужчина устроил стрельбу в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области. Убиты двое детей, воспитательница, сам убийца и еще один мужчина. Еще одна сотрудница детсада получила ранение.

В Ульяновской области уже начали проверять безопасность учебных заведений. Проверки могут ждать и школы, детские сады Петербурга. Решение еще не принято, но такая возможность обсуждается, сообщают «Невские новости».

Добавляется, что после трагедии в Казани, когда Ильназ Галявиев открыл стрельбу по людям в школе, в Петербурге уже провели комплексную проверку систем безопасности в среднеобразовательных учебных заведениях. Тогда были найдены незначительные нарушения, но все они сейчас устранены.