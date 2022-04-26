Спортсмены из Выборга победили на международном турнире по пауэрлифтингу

В Петербурге завершился международный турнир «Мемориал памяти Константина Константинова» по пауэрлифтингу. Спортсмены из Выборга в Ленобласти заняли первые места в своих весовых категориях.

Так, Сергей Ан занял первое место в весовой категории 82.5 кг в открытой возрастной группе. Спортсмен собрал 550 килограммов в троеборье: 185 килограммов в приседаниях, 155 килограммов в жиме лежа и 210 килограммов в становой тяге.

Александр Секирко стал лучшим в весовой категории 56 кг среди юношей 17-19 лет. Спортсмену удалось собрать 337,5 килограммов в троеборье. Он также завоевал первое место в своей весовой возрастной категории по становой тяге.