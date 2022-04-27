Более трех тысяч петербургских балконов находятся в аварийном состоянии

В городе растет количество обрушений балконов, а аварийные могут упасть в любой момент.
Как сообщили «КП-Петербург» в городском жилищном комитете, в настоящее время в Петербурге 3,5 тысячи аварийных балконов.
Кроме того, в городе 58 341 балконов с различными нарушениями.
Также были проверены городские фасады домов. По итогу проверка показала, что почти на каждом третьем фасаде выявлены нарушения.
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24.03.2022 372