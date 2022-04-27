Компания Warner Bros. захотела вернуться в Россию

Руководитель международной дистрибуции компании Warner Bros. Эндрю Криппс в рамках мероприятия CinemaCon выразил надежду, что в ближайшее время кинокомпании удастся вернутся на российский рынок.

По словам Криппса, в среднем рынок в России составляет около 5% от прокатных сборов по всему миру. Для того, чтобы Warner Bros. вернулись в Россию, необходимо создать определенные условия.

Он также отметил, что в России и Китае самый большой процент распространения пиратских версий фильма «Бэтмен». Криппс рассказал, что ему показывали снимки с неофициальных показов этой картины в России несмотря на приостановку деятельности студии.