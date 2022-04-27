Видео: «Велес» приютил трех лисят, которых бросила мама

В Ленобласти спасли трех лисят, которым едва исполнилось три недели.

Лисят нашли на территории гаражей. Их мать почему-то покинула малышей, и они остались в одиночестве. Зверят доставили в центр помощи диким животным «Велес».

Ветеринары осмотрели их – лисята оказались здоровыми, очень активными и с хорошим аппетитом.

Как только малыши подрастут и окрепнут, их выпустят в лес.