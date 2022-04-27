Видео: «Велес» приютил трех лисят, которых бросила мама

В Ленобласти спасли трех лисят, которым едва исполнилось три недели.
Лисят нашли на территории гаражей. Их мать почему-то покинула малышей, и они остались в одиночестве. Зверят доставили в центр помощи диким животным «Велес».
Ветеринары осмотрели их – лисята оказались здоровыми, очень активными и с хорошим аппетитом.
Как только малыши подрастут и окрепнут, их выпустят в лес.
Вам будет интересно
Животное нуждалось в экстренной помощи. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, возгорание произошло в многоквартирном доме города Кириши, 21...
21.04.2022 255