Видео: «Велес» приютил трех лисят, которых бросила мама

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Ленобласти спасли трех лисят, которым едва исполнилось три недели.

Лисят нашли на территории гаражей. Их мать почему-то покинула малышей, и они остались в одиночестве. Зверят доставили в центр помощи диким животным «Велес».

Ветеринары осмотрели их – лисята оказались здоровыми, очень активными и с хорошим аппетитом.

Как только малыши подрастут и окрепнут, их выпустят в лес.

Вам будет интересно
В сети появилось видео спасения песика в Киришах
Животное нуждалось в экстренной помощи. ﻿ По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, возгорание произошло в многоквартирном доме города Кириши, 21...
21.04.2022 255
Автор