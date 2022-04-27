Извращенец год преследовал школьницу, а потом разбил ей голову в Петербурге

По информации ivbg.ru, неизвестный мужчина в течение года домогался 17-летней школьницы в разных местах Санкт-Петербурга – демонстрировал обнаженную натуру и пытался распустить руки.

Последний случай приставания к подростку произошел 26 апреля в вестибюле станции метро «Невский проспект». После этой встречи школьнице потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей обоих предплечий.

Школьница рассказала, что попыталась снять преследователя на мобильный телефон. Это привело мужчину в ярость, и он побил ее. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.