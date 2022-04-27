Студентам могут разрешить сдавать дипломы в электронном виде из-за цен на бумагу

В Минобрнауки заявили, что российские вузы могут самостоятельно разрешить студентам сдачу выпускной квалификационной работы на цифровом носителе в связи с подорожанием бумаги.

«Законом об образовании установлено, что материально-техническое обеспечение вуза относится к компетенции вуза. Таким образом, вопрос о возможности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в электронном виде на цифровом носителе находится в ведении вузов», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

В Минобрнауки добавили, что порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам вузов, виды дипломов и требования к ним устанавливают сами университеты.

Вам будет интересно Турция запустит новую авиакомпанию для перевозки россиян в конце мая Новая авиакомпания называется Southwind. Новую авиакомпанию Турции, которую создали специально для перевозки россиян, запустят в конце мая. Об этом сообщает Лента.ру. Новая... 17.04.2022 354

Ранее редакция ivbg.ru рассказала, как и когда пройдут ЕГЭ и ОГЭ в условиях дефицита бумаги в России.