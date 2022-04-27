Труп мужчины с открытыми глазами нашли в Кобринском

По информации ivbg.ru, труп 36-летнего мужчины нашли на участке в поселке Кобринское в Гатчинском районе Ленинградской области.
Умершим оказался уроженец Тольятти. Он лежал рядом с забором, лицом вверх и с открытыми глазами. При визуальном осмотре на теле зафиксировали телесные повреждения. Видеонаблюдение на месте отсутствует.
Обстоятельства и точные причины смерти установит экспертиза.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 19 апреля около 20:00 в экстренные службы сообщили о том, что возле железнодорожного переезда во Всеволожском районе Ленинградской...
20.04.2022 1457