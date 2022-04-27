Краснокнижных фламинго, дикобраза и султанок нашли в торговом комплексе Петербурга — фото

Сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора обнаружили в торговом комплексе во Фрунзенском районе Петербурга нескольких краснокнижных животных.

ООО «Зоомир» содержало шесть розовых фламинго и трех султанок, трех индийских дикобразов. У всех животных есть ветеринарные паспорта, ветеринарные сопроводительные документы, а также индивидуальные карточки. Однако разрешения на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственной среде обитания собственник предоставить не смог.

Фото: rpn.gov.ru

В отношении компании составлен протокол об административном нарушении. Его направили для рассмотрения в суд, сообщают на сайте ведомства.

Всего в «Зоомире» на содержании в культурно-зрелищных целях находится более сотни разных животных. Однако султанка и розовый фламинго имеет категорию статуса угрозы исчезновения, как уязвимые, а индийский дикобраз находится под критической угрозой.