Краснокнижных фламинго, дикобраза и султанок нашли в торговом комплексе Петербурга — фото

Автор: Гузель Галимова
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Сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора обнаружили в торговом комплексе во Фрунзенском районе Петербурга нескольких краснокнижных животных.

ООО «Зоомир» содержало шесть розовых фламинго и трех султанок, трех индийских дикобразов. У всех животных есть ветеринарные паспорта, ветеринарные сопроводительные документы, а также индивидуальные карточки. Однако разрешения на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственной среде обитания собственник предоставить не смог.

Краснокнижных фламинго, дикобраза и султанок нашли в торговом комплексе Петербурга - фото Северо-Западного управления Росприроднадзора, Росприроднадзор, Петербург, краснокнижных животные
Краснокнижных фламинго, дикобраза и султанок нашли в торговом комплексе Петербурга - фото Северо-Западного управления Росприроднадзора, Росприроднадзор, Петербург, краснокнижных животные
Краснокнижных фламинго, дикобраза и султанок нашли в торговом комплексе Петербурга - фото Северо-Западного управления Росприроднадзора, Росприроднадзор, Петербург, краснокнижных животные
Фото: rpn.gov.ru

В отношении компании составлен протокол об административном нарушении. Его направили для рассмотрения в суд, сообщают на сайте ведомства.

Всего в «Зоомире» на содержании в культурно-зрелищных целях находится более сотни разных животных. Однако султанка и розовый фламинго имеет категорию статуса угрозы исчезновения, как уязвимые, а индийский дикобраз находится под критической угрозой.

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27.04.2022 27
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