В Выборге ликвидируют аварийные деревья — фото

В рамках стартовавших в Ленобласти массовых субботников в Выборге ликвидируют аварийные сухие деревья.

В частности, сухостой удалили на Светогорском шоссе, в одном из дворов на Гагарина, Телевизионной улице, в парке Ленина убрали высохший ствол «дерева с лицами», сообщили в пресс-службе районной администрации.

«В последние годы объект неоднократно подвергался актам вандализма и даже поджогам – выгорела часть ствола. При удалении дерева работы были выстроены таким образом, чтобы сохранить элементы композиции в виде лиц. Они будут доставлены на склад, и, при востребованности, могут быть переданы для создания музейной коллекции», — говорится в сообщении.

На месте, где удалили деревянную композицию, высажены четыре молодых ели.

Фото: vk.com/vbgregion

Помимо этого подрядные организации убрали грязь с дорог, тротуаров, территорий парков, скверов, помыли остановочные павильоны, памятники, покрасили ограждения, лавочки, урны.