Росгвардеец из Петербурга стал чемпионом России по греко-римской борьбе

Во Владивостоке завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет.
Чемпионом в весовой категории до 87 кг стал прапорщик из Петербурга Александр Комаров. В финале он заработал четыре балла, победив спортсмена из Воронежа, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.
Александр Комаров сейчас проходит военную службу в Северо-Западном округе Росгвардии, где трудится старшим инструктором по физической подготовке и спорту спортивной команды.
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