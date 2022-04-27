Росгвардеец из Петербурга стал чемпионом России по греко-римской борьбе

Во Владивостоке завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет.

Чемпионом в весовой категории до 87 кг стал прапорщик из Петербурга Александр Комаров. В финале он заработал четыре балла, победив спортсмена из Воронежа, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Александр Комаров сейчас проходит военную службу в Северо-Западном округе Росгвардии, где трудится старшим инструктором по физической подготовке и спорту спортивной команды.