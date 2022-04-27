Инфляция в России разогналась до 17,7 %

Инфляция на 22 апреля в годовом выражении достигла 17,7%.
Такие данные 27 апреля публикует Минэкономразвития.
За неделю c 16 по 22 апреля 2022 года инфляция составила 0,25% (без учета услуг внутреннего туризма инфляция сохранилась на уровне предыдущей недели). На ускорение инфляции сказалось увеличение темпов роста цен на услуги внутреннего туризма (2,63%) в связи с предстоящими майскими праздниками, — указано в документе.
Также в опубликованных сведениях сообщается, что на продовольственные товары рост цен начал снижаться — 0,4% против 0,5% неделей ранее. Непродовольственные товары прибавили в стоимости незначительные 0,08%.
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