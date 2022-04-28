Роструд напомнил о коротких рабочих неделях и длинных выходных в мае

Автор: Александр Селиванов
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Первые две рабочие недели мая в связи с празднованием Первого мая и Дня Победы будут короткими.

Длинные выходные у россиян будут с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Об этом рассказали RT в пресс-службе Роструда.

Праздничные дни и короткая рабочая неделе не может стать причиной уменьшения заработной платы, уточнили в ведомстве.

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20.04.2022 335
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