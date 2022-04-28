Поисковики Петербурга и Ленобласти готовятся к последствиям майских праздников

В грядущие майские выходные отдыхать будут не все. Волонтеры-поисковики рассказали, как избежать трагических последствий майских прогулок в лесу.

«Лиза Алерт Петербург» приняли участие в пресс-конференции ТАСС, где рассказали, что за первые 4 месяца этого года получили 66 заявок на поиск людей. Основная масса из них — грибники, фотографы и рядовые граждане. В прошлом году с мая по октябрь волонтерам поступило 3400 заявок, из которых не менее 700 — пропажи людей в лесных зонах.

При этом, по статистике «Лиза Алерт» чаще всего теряются в лесах опытные и уверенные в своих навыках люди. По этой причине волонтеры напоминают жителям Петербурге и Ленобласти, что перед походом в лес необходимо сообщить об этом близким с указанием места и времени отправления.

Среди основных рекомендаций поисковиков отправляющимся в лес следующие:

полностью зарядить телефон;

в случае ЧП, звонить на номер 112;

взять литр воды, еду, лекарства и свисток;

не одеваться в камуфляж.

Сейчас отряд «Лиза Алерт Петербург» насчитывает не много более 570 волонтеров и этого недостаточно, чтобы охватить Петербург и Ленинградскую область. Поэтому организация приглашает всех желающих. Единственное условие — старше 18 лет.