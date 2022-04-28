Электрички в Петербурге и Ленобласти изменят график движения в майские праздники

В связи с предстоящими майскими праздниками в Петербурге и Ленобласти изменится расписание пригородных поездов.

Как сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», изменения коснутся Финляндского, Балтийского, Витебского, Московского и Северного направлений. Так, 30 апреля, 1, 2, 7, 8, 9 мая поезда будут ходить по графику субботы, а 3, 10 мая по графику воскресенья.

Некоторые поезда временно отменят: 1, 2, 8, 9 мая уберут электрички №6514 «Сосново – Финляндский» и №6122 «Зеленогорск — Финляндский». 2, 9 мая отменяются электрички №6673/74 «Балтийский – Сланцы» и «Сланцы –Балтийский». Они же назначаются 3 и 10 мая.

Точный список изменений можно посмотреть на сайте СЗППК.

Напомним, с 3 по 12 мая ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица смогут бесплатно ездить в пригородных электричках на территории Ленобласти.