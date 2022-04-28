В Горелово сгорела баня

Пожар охватил 18 квадратных метров бани, расположенной в поселке Горелово в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 28 апреля в 12:29. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен к 13:40.
В результате пожара ожоги получил мужчина, ему потребовалась госпитализация. Информация о других пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 19 апреля около 20:00 в экстренные службы сообщили о том, что возле железнодорожного переезда во Всеволожском районе Ленинградской...
20.04.2022 1618