В Горелово сгорела баня

Автор: Сергей Агутин
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Пожар охватил 18 квадратных метров бани, расположенной в поселке Горелово в Ломоносовском районе Ленинградской области.  

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 28 апреля в 12:29. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен к 13:40.

В результате пожара ожоги получил мужчина, ему потребовалась госпитализация. Информация о других пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.

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20.04.2022 1618
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