Мэр города Турку заявил, что памятник Ленину, подаренный в 1977 году Ленинградом, будет убран. Так захотели местные жители.

Об этом 28 апреля, в четверг, пишет финский русскоязычный портал Yle.

Как следует из заявления местной администрации, памятник «провоцировал людей на негативные эмоции и неоднократно становился темой общественных дискуссий». Возникли такие настроения у финнов из-за событий, разворачивающихся на Украине.

Правда, каким образом советский революционер связан с нынешней геополитической ситуацией, финны не рассказали. Впрочем, Финляндия стала одной из самых русофобских стран после объявления Россией СВО.

Выражается это почти во всех сферах социально-экономического взаимоотношения. Под раздачу попали даже российские картины из Эрмитажа.