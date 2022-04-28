Женщины, пострадавшие от насилия, получат психологическую и социальную помощь в Ленобласти

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли изменения в областной закон «О социальном обслуживании граждан в Ленобласти».

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, законопроектом расширяется перечень социальных услуг, которые оказываются женщинам и женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и подвергшимся насилию.

В этот перечень предложено добавить услугу по сопровождению соцработниками своих подопечных в случае их госпитализации. В медицинских организациях будут обеспечены поддержка и уход.

Кроме того, в перечень срочных социальных услуг предложено включить услугу по предоставлению временного пребывания в организациях социального обслуживания гражданам, гражданам с детьми, пострадавшим от насилия. Это необходимо для оказания таким людям незамедлительной (неотложной) помощи. Сейчас рассчитывать на поддержку эта категория граждан, в основном это женщины, может только после признания их нуждающимися в социальной помощи и составления индивидуального плана помощи, на что уходит до 10 дней. На практике таким людям поддержка нужна незамедлительно.

«Инициатор законопроекта предлагает создать штатные места для женщин и женщин с детьми, пострадавших от насилия. Помощь им будет оказана незамедлительно, поскольку в подобных ситуациях действовать нужно быстро. Кроме возможности временного пребывания в социальных центрах, женщины могут рассчитывать на юридическую и психологическую помощь», — отметил председатель ЗакС Ленобласти Сергей Бебенин.

Кроме того, в первом чтении был принят законопроект, который позволит обратиться за юридической помощью женщинам, подвергшимся насилию. Сделать это можно будет в течение трех лет, юристы помогут сформулировать обращение в компетентные органы и, при необходимости, окажут поддержку в суде.

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