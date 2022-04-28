Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя на 9 мая

Депутат Госдумы Султан Хамзаев намерен добиваться запрета на продажу алкоголя в День Победы.
Об этом 28 апреля пишет РИА Новости.
По словам парламентария, последствиями употребления спиртного в праздники становится «бытовые конфликты, драки и поножовщина». К тому же, горячительные напитки в такую дату является не совсем корректным. Хамзаев считает, что общество должно иметь «более уважительное отношение к этой великой дате, к ветеранам».
Наше предложение заключается в том, чтобы регионы на своем уровне ввели запрет на продажу алкогольной продукции в день празднования 9 Мая, в день великой Победы, — заявил депутат.
Главам всех субъектов страны были направлены соответствующие запросы, «чтобы потом была возможность с поддержкой регионов выступить с запретом продажи алкоголя на 9 Мая на федеральном уровне».
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