Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя на 9 мая

Депутат Госдумы Султан Хамзаев намерен добиваться запрета на продажу алкоголя в День Победы.

Об этом 28 апреля пишет РИА Новости.

По словам парламентария, последствиями употребления спиртного в праздники становится «бытовые конфликты, драки и поножовщина». К тому же, горячительные напитки в такую дату является не совсем корректным. Хамзаев считает, что общество должно иметь «более уважительное отношение к этой великой дате, к ветеранам».

Наше предложение заключается в том, чтобы регионы на своем уровне ввели запрет на продажу алкогольной продукции в день празднования 9 Мая, в день великой Победы, — заявил депутат.

Главам всех субъектов страны были направлены соответствующие запросы, «чтобы потом была возможность с поддержкой регионов выступить с запретом продажи алкоголя на 9 Мая на федеральном уровне».