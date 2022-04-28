Прохожие скрутили буйного мужчину с ножом в метро Петербурга

Агрессивный пассажир с ножом в петербургской подземке кошмарил прохожих. Разгорячившегося петербуржца скрутили сотрудники службы безопасности и неравнодушные.
Об этом вечером, 28 апреля, пишет Фонтанка. О происшествии на станции метро «Комендантский проспект» рассказал очевидец. Автор фото сообщил, что потасовку он застал уже в самом конце, когда буйный мужчина лежал на земле, прижатый несколькими пассажирами и охранниками.
Предположительно бегал в вестибюле у турникетов с ножом и бросался, – рассказал очевидец.
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28.04.2022 55