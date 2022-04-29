Фото: в Ленобласти в конце апреля выпал снег

Автор: Гузель Галимова
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В некоторых районах Ленобласти в конце апреля выпал снег. Фотографиями горожане поделились в соцсетях.

Нехарактерное для разгара весны погодное явление наблюдали жители Лодейного Поля, Всеволожска и Соснового Бора.

Лодейное Поле. Фото: Лодейное Поле | Лодейнопольский район, ВК
Фото: в Ленобласти в конце апреля выпал снег снег, Ленобласть, апрель
Фото: в Ленобласти в конце апреля выпал снег снег, Ленобласть, апрель
Сосновый Бор. Фото: Андрей Парака.
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Всесоложск. Видео: Лидия Трунова

Сегодня, 29 апреля, в большинстве районов Ленобласти, по прогнозам синоптиков, пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем.

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