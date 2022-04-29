В Кингисеппском районе найдены 60 килограммов тяжелых наркотиков

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, полицейские провели обыски на нескольких участках в садоводстве «Ромашка» возле деревни Тикопись в Кингисеппском районе Ленинградской области.

В ходе обысков обнаружено 13 килограммов тяжелого синтетического наркотика.

Ранее в той же «Ромашке» нашли нарколабораторию. Задержаны двое химиков в возрасте 40 и 43 лет. Найдены 47 килограммов наркотиков, прекурсоры, реактивы, пробирки, колбы и прочее оборудование.

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20.04.2022 1683
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