Временное ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлено до 7 мая

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России до 7 мая. Ранее ограничения продлевали до 1 мая.

Временно ограничены полеты в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные авиагавани работают в штатном режиме.

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Российским авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее ivbg.ru сообщал, что Росавиация установила режим закрытого неба на юге России, когда началась спецоперация на Украине. Он уже не раз продлевался.