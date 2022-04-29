В Коккорево продолжается благоустройство музея Штаба Дороги Жизни

Рабочие занимаются благоустройством прилегающей территории музея Штаба Дороги Жизни в Коккорево Всеволожского района Ленобласти. Музей планируют открыть ко Дню Победы, сообщил председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Данный объект культурного наследия Ленобласть выкупила еще в конце 2020 года. Здание приспособят под музейное использование. Новая экспозиция расскажет о Дороге жизни и о ходе работы, которую выполняли ветераны.

Как уже ранее писал ivbg.ru, музей «Кобона: Дорога жизни» запустил виртуальный тур. У посетителей есть возможность рассмотреть отдельные экспонаты и узнать их историю. Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» предлагает видео-рассказы о заповеднике, создании Диорамы и Панорамы, а также хроники о событиях Великой Отечественной войны.