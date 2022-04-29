Лжеминер угрожал взорвать завод в Киришах

В среду, 27 апреля, на электронную почту завода в Киришах Ленобласти пришло письмо от неизвестного с угрозами.

В сообщении говорилось, что в здании завода «заложено шесть бомб. 27.04.2022 утром будем взрывать. От ваших действий зависит количество жертв».

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Правоохранители осмотрели здание завода и прилегающую территорию – никаких взрывчатых веществ или подозрительных устройств обнаружено не было. Эвакуация сотрудников не проводилась.

Возбуждено уголовное дело.