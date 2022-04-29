Апрель в Ленобласти завершится мокрым снегом

Первые длительные выходные в Ленобласти начнутся с переменной облачности.

30 апреля местами по региону пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ветер северо-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -1…-6°C, местами до -9°C, днем +4…+9°C. Ночью на дорогах местами гололедица.