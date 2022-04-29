«Цены вырастут на 18 — 23%»: ЦБ ожидает пика инфляции к концу года

Автор: Анастасия Щербакова
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала пик инфляции в конце этого года.

Заявление Набиуллиной цитирует РИА Новости вечером, 29 апреля.

В целом за этот год потребительские цены, по нашему прогнозу, вырастут на 18-23 процента, но это включает в себя уже произошедшее резкое увеличение цен с конца февраля и особенно сильное — в марте, — сообщила глава ЦБ.

Ранее стало известно, что Банк России понизил ключевую ставку до 14%. Также регулятор отметил, что есть вероятность повторного снижения ключевой ставки в этом году.

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