«Цены вырастут на 18 — 23%»: ЦБ ожидает пика инфляции к концу года

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала пик инфляции в конце этого года.

Заявление Набиуллиной цитирует РИА Новости вечером, 29 апреля.

В целом за этот год потребительские цены, по нашему прогнозу, вырастут на 18-23 процента, но это включает в себя уже произошедшее резкое увеличение цен с конца февраля и особенно сильное — в марте, — сообщила глава ЦБ.

Ранее стало известно, что Банк России понизил ключевую ставку до 14%. Также регулятор отметил, что есть вероятность повторного снижения ключевой ставки в этом году.